Il Milan è la prima finalista di Coppa Italia. Nella semifinale di ritorno, i rossoneri di Sergio Coincecao rifilano un pesante 3-0 all’Inter, dopo l’1-1 dell’andata, e conquistano la seconda finale stagionale dopo quella di Supercoppa vinta sempre contro i nerazzurri. Mvp Luka Jovic, autore di una doppietta tra il primo e il secondo tempo (36′ e 49′). Cala il tris Tijjani Reijnders all’85’ per la gioia dei tifosi del Diavolo. Inter che nella prima frazione non ha sfruttato le tante occasioni create, ma che è scesa nettamente di intensità dopo il raddoppio del Milan. I rossoneri attendono in finale la vincente di Bologna-Empoli con i rossoblù che hanno dominato l’andata al Castellani per 3-0.

Le pagelle

Martinez (voto 6): può poco sui tre gol del Milan.

Bisseck (voto 6): nel primo tempo annulla Leao, nella seconda frazione scende di intensità ma resta sempre sicuro.

de Vrij (voto 5): in costante affanno nel duello con Jovic. Si perde il serbo sul gol dell’1-0.

Bastoni (voto 6): visibilmente stanco. Non riesce a fare la differenza in fase offensiva. Dietro regge come può.

Darmian (voto 5): condivide con de Vrij le responsabilità del gol di Jovic.

Barella (voto 6): dà tutto nel primo tempo. Quando esce si spegne anche l’Inter.

Asslani (voto 6): tocca pochi palloni e raramente si inventa giocate di alto livello.

Mkhitaryan (voto 5.5): uno dei più stanchi insieme a Bastoni. Diverse imprecisioni.

Dimarco (voto 6): rischia di sbloccare il match colpendo una traversa nel primo tempo.

Martinez (voto 5): manca l’intesa con Taremi. Si mangia il gol del vantaggio nel primo tempo.

Taremi (voto 4.5): corpo estraneo all’ambiente Inter sin da inizio stagione. La sponda per Lautaro nel primo tempo è buona, ma troppo poco per un giocatore del suo calibro.

MILAN

Maignan (voto 6.5): bravo a farsi trovare pronto nel primo tempo e a impedire all’Inter di portarsi avanti.

Tomori (voto 6): traballa nel primo tempo come tutti i suoi compagni di reparto. Cresce nella ripresa.

Gabbia (voto 6.5): il migliore del terzetto difensivo. Al momento garantisce più certezza dei colleghi.

Pavlovic (voto 6): sempre molto ruvido negli anticipi. A volte gli va bene, a volte no.

Jimenez (voto 6.5): nel primo tempo soffre, ma è bravo a servire l’assist a Jovic per il gol dell’1-0

Fofana (voto 6): la condizione fisica non è quella dei giorni migliori, ma tiene botta per tutto il match.

Reijnders (voto 6.5): una prova sufficiente impreziosita dal gol nel finale.

Hernandez (voto 6): meno coinvolto di Jimenez, non si fa notare più di tanto.

Pulisic (voto 6): tanto lavoro sporco e pochi palloni buoni da giocare.

Leao (voto 6): quando si accende è difficile da fermare. Poco attivo, ma assiste Reijnders sul 3-0.

Jovic (voto 7.5): cinico. Segna nel momento di maggiore difficoltà della squadra e raddoppia a inizio secondo tempo mettendo fine ai giochi.