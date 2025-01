Il georgiano si trasferisce al Paris Saint-Germain per circa 80 milioni di euro bonus inclusi. Contratto fino al 2029 da 8,5 milioni a stagione

Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. La telenovela del calciomercato di gennaio alla fine non è stata tale, il tutto è infatti durato poco meno di una settimana. Dopo l’accordo tra il georgiano e il club transalpino, sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo da circa 8,5 milioni a stagione, è arrivato quello definitivo con il Napoli da 80 milioni bonus inclusi.

Chi al posto di Kvara? Su input di Conte si sta spingendo forte in direzione Garnacho del Manchester United. L’esterno argentino piace molto al tecnico e non è incedibile, anche se i ‘Red Devils’ sarebbero partiti da una richiesta da 70/80 milioni di euro. In questa sessione, però, gli inglesi sono chiamati a fare cassa e a tagliare il monte ingaggi in ottica Fair Play Finanziario interno.

Napoli, Conte vuole Garnacho per sostituire Kvaratskhelia

La Premier non scherza, se i paletti vengono oltrepassati arrivano multe e penalizzazioni in classifica. Ecco perché lo United potrebbe scendere e non poco rispetto alla richiesta iniziale, venendo insomma più incontro a De Laurentiis, il quale sembra non voglia andare oltre i 50/60 milioni. Sempre tantissimo, ma Conte va accontentato per forza dopo la cessione di Kvaratskhelia.

Naturalmente il Ds Manna valuta pure piste alternative, l’ultima venuta alla luce porta a Timo Werner, attualmente al Tottenham in prestito ma di proprietà del Lipsia. Non si possono escludere altre idee, altri nomi. Del resto il mercato è fluido, le cose possono cambiare da un momento all’altro.

Obiettivo Garnacho anche per un motivo burocratico: Danilo il ‘sostituto’ di Kvara

Il Napoli è piombato su Garnacho anche per una ragione di lista. I nati dal 2002 in poi possono essere tesserati senza limitazioni nella lista valevole per la Serie A, che gli azzurri hanno del tutto piena. Già raggiunto il limite dei posti (17) disponibili, al netto dei 4 calciatori cresciuti nei vivai italiani (occupati tutti e 4 gli slot) e di 4 over 22 provenienti dal vivaio del club. Conte ha inserito Contini e Zerbin, ma quest’ultimo sta per trasferirsi al Venezia.

La partenza di Kvara lascerebbe un vuoto nelle 4 caselle riservate ai calciatori over 22. Vuoto che sarà colmato da Danilo, che in queste ore rescinderà con la Juventus per poi firmare il contratto che lo legherà ai partenopei fino a giugno 2026. Sulla carta, aspettando Garnacho o un profilo simile per costi e soprattutto età, sarà il brasiliano il ‘sostituto’ di uno dei grandi protagonisti del terzo Scudetto.