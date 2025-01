Giovanni Simeone è pronto a lasciare il Napoli: il Torino fa sul serio ma intanto Urbano Cairo sta varando anche il piano B. Le ultime

AAA attaccante cercasi per l’intera Torino calcistica. Con il mercato di gennaio cominciato da circa una settimana e alle porte del derby della “Mole”, sia i granata quanto la Juve, hanno bisogno di un innesto lì davanti che fin qui non è ancora arrivato. Sono in corso riflessioni sul versante bianconero, tenendo presente le condizioni di Arek Milik. Con il polacco ai box ormai dall’estate e con una data di rientro che viene spostata in avanti settimana dopo settimana, appare doveroso prendere un vice-Vlahovic. Anche perché se il serbo non c’è, Thiago Motta è costretto ad adattare giocatori come Koopmeiners o Weah.

Se Atene piange, di certo Sparta non ride. In casa Torino c’è bisogno di un attaccante di peso ancora più della Juve. Dopo il grave infortunio subito da Duvan Zapata, la squadra di Vanoli ha fatto una fatica enorme a segnare e vincere le partite. I vari Sanabria, Adams o Karamoh non sono quei bomber che garantiscono tanti gol a stagione. I tifosi iniziano ad essere in fibrillazione e cercano risposte da parte della società.

Simeone al Torino, la pista si complica: Cairo vara il piano B!

Il Torino ha individuato il proprio rinforzo in Giovanni Simeone. L’attaccante del Napoli è finito ai margini con Antonio Conte. A dire il vero non è mai stato titolare sin dal suo approdo in azzurro, ma con una sola competizione da disputare in questa stagione è anche naturale che i suoi spazi si siano ulteriormente ristretti rispetto le altre stagioni. E dire che quando chiamato in causa è sempre riuscito a dire la sua.

Cairo l’ha richiesto a De Laurentiis con il patron azzurro che vuole almeno 15 milioni di euro per l’argentino. La trattativa tra le parti, come riportato da Tuttosport, è in corso e la sensazione è che i partenopei abbasseranno le loro richieste, soprattutto se la volontà dell’ex Fiorentina sarà quella di andare via per cercare più spazio. I prossimi impegni del Napoli possono essere indicativi in un senso o nell’altro. Intanto il presidente del Torino ha varato un piano B.

Si tratta di Beto, vecchia conoscenza della serie A con l’Udinese. Attualmente è all’Everton ma non è contento della sua situazione. Può andare via e anche per lui si parla di una cifra intorno ai 14 milioni di euro, da investire subito o la prossima estate. Una cifra simile a quella chiesta per Simeone. Per questo motivo la pista per l’attaccante del Napoli può sbloccarsi da un momento all’altro e l’affare andare alla fine in porto.