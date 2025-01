Derby americano nell’atto conclusivo del Wta 500 di Adelaide 2025: saranno Jessica Pegula e Madison Keys a contendersi il prestigioso titolo nella settimana che precede l’Australian Open. Pegula aveva già raggiunto la semifinale lo scorso anno, salvo poi ritirarsi prima di scendere in campo contro Kasatkina. Stavolta è andata meglio dato che in un’ora e mezzo di gioco ha piegato con il punteggio di 7-6 6-3 la kazaka Putintseva, stremata dalla battaglia di oltre tre ore nei quarti. Sempre in controllo del match la giocatrice statunitense, che ha dimostrato più solidità e lucidità nelle scelte tattiche. L’unico momento di difficoltà è stato il tie-break, che però ha ribaltato con autorevolezza, conquistando cinque punti consecutivi dal 2-4.

Ritiro Samsonova

Non si è invece conclusa l’altra semifinale poiché Liudmila Samsonova si è ritirata a inizio terzo set. 7-5 5-7 3-0 in favore di Keys il punteggio nel momento in cui la russa ha alzato bandiera bianca, spedendo l’avversaria in finale. Nonostante un finale diverso da quello sperato, le due tenniste hanno dato vita a due ore di tennis di alto livello in cui non ci si è annoiati.

Nel primo set Samsonova è stata nel complesso superiore, ma si è complicata la vita a più riprese: ha infatti subito il break quando serviva per chiudere ed ha poi avuto bisogno di ben 8 set point per incamerare il parziale. Grande equilibrio invece nella seconda frazione, dove sembrava tutto apparecchiato per il tie-break. Keys ha invece ottenuto il break nell’undicesimo gioco, recuperando da 40-0, ed ha pareggiato i conti.

Poco dopo è arrivato il ritiro di Samsonova, che dopo aver perso sei giochi consecutivi ha stretto la mano all’avversaria. In parità i precedenti tra Pegula e Keys (1-1), che finora si sono affrontate soltanto negli Stati Uniti (San Diego 2022 e New York 2023). Pegula è già certa di salire al numero 6 del ranking, mentre in caso di vittoria Keys farebbe ritorno tra le prime 15.

Kessler-Mertens a Hobart

La finale del Wta 250 di Hobart metterà invece di fronte McCartney Kessler ed Elise Mertens. Il tennis a stelle e strisce può dunque ambire alla doppietta ma sarà molto difficile dato che Mertens è ormai di casa in Tasmania. Ha infatti conquistato il titolo nel 2017 e nel 2018, oltre ad esserci andata molto vicino anche nel 2024, cedendo solo in finale a Navarro, per 7-5 al terzo. Partirà favorita anche in quest’occasione e non potrebbe essere altrimenti visto il suo incredibile cammino. Ad eccezione del passaggio a vuoto nel secondo set contro Kudermetova (in cui ha subito un 6-0), non ha mai perso più di 4 game per set. Tutto facile anche in semifinale contro la wild card australiana Maya Joint, sconfitta per 6-2 6-3.

Più sofferto il successo di Kessler, capace di superare in rimonta l’armena Avanesyan dopo due ore di gioco con lo score di 4-6 6-3 6-4. Per l’americana, certa di ritoccare il proprio best ranking e alle porte della top 50, si tratta della seconda finale in carriera a livello Wta dopo quella vinta a Cleveland lo scorso anno. Lei e Mertens non si sono mai affrontate in carriera.

Dove vedere le finali

La diretta televisiva delle finali dei tornei di Adelaide e Hobart è affidata a Sky Sport, che monitora gli appuntamenti mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).

Sarà possibile seguire le finali anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.