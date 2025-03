La giornata di oggi, mercoledì 5 marzo, sarà ricca di eventi sportivi. C’è l’Inter protagonista in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi sarà in trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale. Calcio d’inizio alle 18.45 al De Kuip. In campo anche Bayern Monaco-Bayer Leverkusen (21.00), Benfica-Barcellona (21.00) e Psg-Liverpool (21.00). Prende il via il Sunshine Double con i primi turni del Masters/Wta 1000 di Indian Wells. Torna l’Eurolega con l’anticipo del 28° turno con la sfida tra Paris e Monaco. Venezia in trasferta a Gran Canaria (ore 21.00) in Eurocup. Fase a eliminazione diretta delle coppe europee di volley. Scandicci e Conegliano in trasferta a Lodz (ore 18.00) e a Resovia (20.30) nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Nove partite di Nba nella notte. Aprono il palinsesto Indiana-Houston (ore 01.00) e Orlando-Toronto (01.00). Cleveland in trasferta a Chicago (02.00) e Milwaukee ad Atlanta (01.30). Lakers in casa contro New Orleans (o4.30).