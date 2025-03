Victor Osimhen si è preso la scena in Turchia. L’attaccante nigeriano, arrivato in prestito dal Napoli, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Galatasaray.

Con 22 reti a referto e la firma su 5 assist in 28 partite ufficiali, Osimhen che ha spinto il club di Istanbul in vetta alla Super Lig e si è ripreso la scena dopo che lo scorso anno non aveva certo brillato. La sua capacità di finalizzazione, unita a velocità e potenza fisica che tutti conosciamo, ha reso Osimhen l’arma letale del tecnico Okan Buruk, capace di incidere sia in area di rigore che nella costruzione offensiva. Non è un segreto che la Juventus abbia inserito il nigeriano nella lista dei principali obiettivi per la prossima stagione, individuandolo come il profilo ideale per rinforzare l’attacco e per sostituire Dusan Vlahovic.

Tuttavia, il club bianconero dovrà affrontare un ostacolo non indifferente: il Napoli ha fissato una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, ma attivabile esclusivamente dai club esteri. Questo complica le speranze della Vecchia Signora, che dovrebbe trattare direttamente con Aurelio De Laurentiis, notoriamente poco incline a concessioni. Nel frattempo, anche altre big europee monitorano la situazione, con il Manchester United in prima linea per portarlo in Premier League, ma i Red Devils sono stati scavalcati da un’altra pretendente.

L’Arsenal punta Osimhen, Giuntoli beffato

Al di là di come si concluderà la stagione della Juventus, impegnata in una corsa Champions molto affascinante con la Lazio di Baroni, la cosa certa è che i bianconeri sono alla ricerca di un bomber di razza. Dusan Vlahovic non lo è più, anche se quando giunse alla Cortinassa avevano tutti riposto grandi aspettative nel serbo. C’è grande incertezza a Torino, non solo per quanto riguarda i risultati sportivi, ma soprattutto sulle prossime mosse di mercato che Giuntoli sta pianificando in ista della prossima finestra estiva.

Ebbene, l’obiettivo Osimhen sembra sempre più distante perché ora, oltre al Manchester United, si è inserito nella corsa anche l’Arsenal, disposto a pagare per intero la clausola rescissoria che lega il nigeriano al Napoli. I Gunners hanno dalla loro parte un biglietto da visita decisivo: la partecipazione alla prossima Champions League, competizione alla quale i Red Devils non parteciperanno – a meno che non portino a casa l’Europa League. Di riflesso questo è un bel problema per Cristiano Giuntoli, poiché fu proprio l’Arsenal di Arteta a mostrare interesse per Dusan Vlahovic nelle scorse settimane. Se però i londinesi dovessero realmente optare per Osimhen, il serbo rimarrebbe sul “groppone” alla Cortinassa.