Sarà un weekend ricchissimo in compagnia della Coppa del Mondo di scherma, che fa tappa col fioretto femminile e maschile al Cairo, con la sciabola maschile a Padova e con le sciabolatrici a Heraklion. Si parte giovedì e si termina domenica, il tutto con il debutto dei tre nuovi commissari tecnici azzurri, e saranno ben 56 gli italiani in pedana.

IL FIORETTO AL CAIRO

La Coppa del Mondo di fioretto, sia maschile che femminile, fa tappa in Egitto sulle pedane del Cairo e il nuovo responsabile Simone Vanni ha convocato, per quanto riguarda le ragazze, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e Alice Volpi, alle quali si uniranno Martina Batini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Camilla Mancini. Al maschile, invece, troviamo i veterani Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, ai quali si uniranno Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Federico Pistorio. Giovedì 6 e venerdì 7 marzo spazio alle qualificazioni prima femminili e poi maschili, sabato 8 le gare individuali con i tabelloni principali da 64, infine domenica 9 gran finale con le prove a squadre. Da una rosa di cinque nomi già indicati saranno poi definiti con più calma i rispettivi quartetti: per le donne Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Elena Tangherlini e Alice Volpi, mentre per gli uomini Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.

SCIABOLA TRA IL LUXARDO E CRETA

Siamo giunti all’edizione numero 66 del Trofeo Luxardo, la più antica e affascinante tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Sulle attesissime pedane di Padova, in quanto Paese ospitante, l’Italia del ct Andrea Terenzio può contare su qualcosa come venti atleti: Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa, Michele Gallo, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Edoardo Reale, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Antonio Tallarico, Pietro Torre e Lupo Veccia Scavalli. Si parte giovedì 6 marzo con le qualificazioni della gara individuale, il tabellone principale si terrà già venerdì 7. Sabato 8 il gran finale con la competizione a squadre per la quale sono indicati cinque nomi (c’è tempo fino alla vigilia per fornire la lista dei quattro): Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e il capitano della sciabola azzurra Gigi Samele, argento lo scorso anno alla Kioene Arena. E le fasi finali di venerdì e sabato saranno inoltre visibili su Sky Sport.

Infine, il neo ct della sciabola femminile azzurra, Andrea Aquili, farà il proprio esordio nell’isola di Creta. Per la tappa di Coppa del Mondo di Heraklion ecco 12 sciabolatrici italiane in pedana. La gara individuale inizierà venerdì 7 con le fasi preliminari, sabato 8 il tabellone principale, e le convocate sono Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica e Mariella Viale, alle quali si uniranno Martina Criscio, Maria Clementina Polli, Benedetta Fusetti e Claudia Rotili. Domenica 9 marzo, infine, ecco la prova a squadre per la quale sono state indicate Alessia Di Carlo, Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica e Mariella Viale, quintetto dal quale alla vigilia sarà decretato il poker di azzurre effettivamente ai nastri di partenza della gara in team.