Victor Osimhen è l’oggetto del desiderio di molte squadre e l’impressione è che movimenterà di molto il calciomercato: arriva la proposta per uno scambio folle.

L’avventura in terra turca (Galatasaray) sta regalando molte gioie a Victor Osimhen, arrivato in prestito durante l’ultimo mercato estivo. Con 12 reti in 15 partite tra Super Lig ed Europa League, la sua media realizzativa è di un gol ogni 91 minuti: la cosa sicuramente fa piacere a De Laurentiis. Nell’ultimo anno a Napoli non aveva brillato, ma nonostante tutto il nigeriano è sempre stato nella lista dei desideri di molte squadre e quest’anno non sarà poi così diverso.

Anche se la sua valutazione è un po’ calata rispetto alla macchina da gol che fu nel 2023, il ragazzo ha comunque una clausola importante nel suo contratto: 75 milioni che a De Laurentiis farebbero molto comodo. Non mancano gli estimatori in giro per l’Europa, perché Osimhen è seguito in Premier League, in Francia e persino nel nostro campionato, tuttavia l’impressione è che non tutti vogliano spendere tali cifre. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore, si sta preparando la strada a uno scambio clamoroso che però desta nel Napoli non poche perplessità.

United su Osimhen, proposto Rashford

Ebbene sì, Amorim si sarebbe stufato dell’attaccante inglese e avrebbe tutta l’intenzione di inserirlo nell’affare per portare Osimhen all’Old Trafford. La punta che due anni fa mise a segno 30 gol, ha rifiutato più volte il trasferimento in Arabia e in Turchia e tale scelta ovviamente grava sulle finanze del club. Il Manchester United al momento non ha la potenza per investire 75 milioni nella clausola che lega Osimhen al Napoli, così è maturata l’idea dello scambio che porterebbe Rashford a Napoli. L’acquisto dell’attaccante dei Red Devils farebbe impazzire i tifosi partenopei e probabilmente anche Conte, ma c’è un problema: l’ingaggio da 18 milioni di euro.

Il Napoli ha imposto un tetto massimo di 6 milioni a stagione per i big, pertanto quello di Rashford è un salario impossibile da sostenere per le casse di De Laurentiis. Tra le altre cose i partenopei dovrebbero rinunciare a un tesoretto di 75 milioni, utile per ricostruire la squadra in vista della partecipazione (molto probabile) alla prossima Champions League. I Red Devils di contro sarebbero disposti a intavolare una trattativa basata su un particolare prestito pagando parte dell’ingaggio del calciatore, ma tale strada sembra intricata e poco percorribile.

Nel frattempo c’è la Juventus a fare da spettatrice interessata, poiché sia Rashford che Osimhen sono osservati speciali sul taccuino di Giuntoli, anche se per il calciatore nigeriano ci sarebbe da aspettare la prossima estate. In questo caso non è trascurabile il fattore Vlahovic, calciatore che potrebbe essere usato come pedina di scambio in entrambe le situazioni.