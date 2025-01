Katharina Schmid sorprende Nika Prevc sul trampolino normale Hs98 di Villach. Nella prima delle due prove sul trampolino carinziano, valide per la Coppa del Mondo 2024/25 di salto con gli sci, la tedesca ha superato la rivale grazie ad un grande secondo salto, recuperando i sette punti di distacco del primo. Schmid ha trionfato con il punteggio di 264.7, che le vale la quarta vittoria stagionale; la slovena invece, che guidava la classifica dopo il primo salto e che ha messo il sigillo sulle altre quattro gare fin qui disputate, ha sciupato il vantaggio a causa di un secondo salto non al suo livello, con un atterraggio e una fase di volo non all’altezza dei suoi standard. Sul terzo gradino del podio sale l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger, distante da Prevc quasi nove punti (251.4 contro i 260.2 della slovena).

Seifriedsberger ha fatto meglio della compagna di squadra Lisa Eder di soli due decimi di punto, relegando quest’ultimo al quarto posto. Ottima la prova di Lara Malsiner, che conferma i segnali di crescita già mostrati nelle ultime uscite della Two Nights Cup (15esima sullo Schattenbergschanze di Oberstdorf) e chiude al 13esimo posto. La gardenese ha totalizzato 113.3 punti nel secondo salto, che sommati ai 112.6 del primo le hanno permesso di mantenere la posizione con cui aveva concluso la prima serie, a meno di 10 lunghezze dalla top10. Secondo miglior risultato stagionale per la classe 2000, che aveva chiuso al nono posto a inizio stagione sul trampolino cinese di Zhangjiakou.

Out dopo la prima serie le altre azzurre

Lara Malsiner è l’unica azzurra a punti, dal momento che Annika Sieff (95.0 punti) e Martina Ambrosi (88.1) non si sono qualificate per la seconda serie di salti dopo una buona qualifica. Le due trentine hanno ottenuto rispettivamente il 33esimo e 39esimo punteggio, mentre Martina Zanitzer, Jessica Malsiner e Noelia Vuerich non erano invece riuscite a centrare la qualificazione in mattinata.

Il buon risultato odierno consente alla più esperta delle sorelle Malsiner di portarsi al 20esimo posto della classifica generale con 108 punti, migliore delle italiane; segue con 56 punti Sieff in 24esima piazza. Davanti Schmid allunga sulla campionessa in carica Prevc, con il vantaggio della tedesca che ora è pari a 46 lunghezze (655 a 609). Il divario delle prime due è enorme rispetto alle inseguitrici, dal momento che al terzo posto c’è Selina Freitag con 348. Domani, lunedì 6 gennaio, si torna in gara sempre sul trampolino Hs98 di Villach, con turno di qualificazione alle 13.00 e dalle 14.20 i due turni di finale.

La top20 del trampolino normale di Villach

SCHMID Katharina (GER) 264.7 PREVC Nika (SLO) 260.2 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT) 251.4 EDER Lisa (AUT) 251.2 FREITAG Selina (GER) 245.4 STROEM Anna Odine (NOR) 244.9 PINKELNIG Eva (AUT) 244.8 BJOERSETH Thea Minyan (NOR) 238.6 LOUTITT Alexandria (CAN) 235.6 MARUYAMA Nozomi (JPN) 235.1 TAKANASHI Sara (JPN) 231.4 KLINEC Ema (SLO) 228.7 MALSINER Lara (ITA) 225.9 LIU Qi (CHN) 223.3 ICHINOHE Kurumi (JPN) 219.6 SEYFARTH Juliane (GER) 219.6 MUELBACHER Julia (AUT) 218.0 STRATE Abigail (CAN) 216.1 SETO Yuka (JPN) 214.3 REISCH Agnes (GER) 213.5

La qualificazione del trampolino di Villach

La fase di qualificazione sul trampolino H98 di Villach ha visto il solito duello tra Katharine Schmid e Nika Prevc, che hanno chiuso rispettivamente al primo e secondo posto con 141.1 e 136.7 punti. Terza posizione per la canadese Alexandria Loutitt, davanti alla coppia austriaca formata da Jacqueline Seifriedsberger e Lisa Eder. L’unica esclusione eccellente è quella della finlandese Jenny Rautionaho, squalificata per tuta irregolare.

Buon risultato per le azzurre, con tre qualificate per la gara: si tratta di Lara Malsiner (17esima con 115.8) appena davanti ad Annika Sieff (113.9 punti), mentre più indietro c’è Martina Ambrosi, al 32esimo posto con 100.8. Non superano il taglio delle prime 40 invece Martina Zanitzer (46esima con 92.0), Jessica Malsiner (47esima con 89.4) e Noelia Vuerich (58esima con 69.9).