Jannik Sinner ha rilasciato le prime dichiarazioni da Melbourne alla vigilia dell’Australian Open. Il tennista azzurro, chiamato a difendere il titolo nella terra dei canguri, ha parlato ai canali ufficiali del torneo, toccando vari temi: dal ritorno in Australia da campione in carica agli obiettivi del 2025, in cui è atteso dall’arduo compito di confermarsi dopo una stagione complicata.

Le parole di Sinner

“Sono davvero felice di tornare in Australia, un posto sempre speciale per me. Abbiamo ancora una decina di giorni per preparare il torneo e cerco di vivere alla giornata. Spero che le partite di esibizioni che avrò la possibilità di giocare qui mi diano ritmo per giocare come lo scorso anno. Mi auguro che il mio livello possa salire giorno dopo giorno”.

Che torneo si aspetta

“Ogni torneo è diverso dall’altro, specialmente se si tratta di uno Slam a inizio anno. Sarà dura perché durante la off season tutti noi giocatori abbiamo lavorato su alcune aree del nostro gioco che intendiamo migliorare.. Inoltre sarà molto difficile, specialmente nelle fasi iniziali, perché tutti saranno più freschi rispetto al finale di stagione. Con il team abbiamo cercato di fare del nostro meglio in quest’ultimo mese senza tornei. Personalmente credo di poter giocare un buon tennis, anche se non sarà facile”.

Allenamento con Wawrinka

Dopo essersi allenato con il figlio di Hewitt, il classe 2008 Cruz – suscitando il disappunto di Nick Kyrgios, che ha scritto un paio di commenti deprecabili sui social -, Sinner ha oggi condiviso il campo a Melbourne con Stan Wawrinka. “Grazie Stan, è sempre un piacere condividere il campo con te!” ha scritto sui social Darren Cahill, ex tennista australiano e coach di Sinner, postando una foto di Jannik e del tennista elvetico a fine allenamento. I due condividono un titolo a Melbourne, conquistato a dieci anni di distanza l’uno dall’altro (2024 Sinner, 2014 Wawrinka).

I piani di Sinner

Nella prossima settimana, Jannik disputerà alcuni match d’esibizione a Melbourne: sarà infatti uno dei protagonisti della Opening Week. Il 7 gennaio sfiderà il beniamino di casa Alexei Popyrin (6 ore italiane, le 16 locali), mentre il 10 gennaio se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas (ore 9 italiane, le 19 locali). Nel mezzo c’è però un appuntamento molto importante: il sorteggio del tabellone principale. Quando saranno le 3 di notte in Italia, nella giornata di giovedì 9 gennaio, verranno infatti svelati gli accoppiamenti del primo Slam dell’anno.

IL MONTEPREMI DELL’AUSTRALIAN OPEN

Montepremi singolare

PRIMO TURNO – 79.367 euro

SECONDO TURNO – 120.254 euro

TERZO TURNO – 174.368 euro

OTTAVI DI FINALE – 252.533 euro

QUARTI DI FINALE – 399.844 euro

SEMIFINALE – 661.396 euro

FINALE – 1.142.411 euro

CAMPIONE – 2.104.440 euro

Montepremi doppio

PRIMO TURNO – 24.051 euro

SECONDO TURNO – 34.874 euro

OTTAVI DI FINALE – 49.394 euro

QUARTI DI FINALE – 85.380 euro

SEMIFINALE – 150.317 euro

FINALE – 264.558 euro

CAMPIONI – 487.028 euro

Montepremi qualificazioni

PRIMO TURNO – 21.044 euro

SECONDO TURNO – 29.462 euro

TERZO TURNO – 43.291 euro

Il montepremi dell’edizione 2024

PRIMO TURNO – 73.650 € (10/10 punti)

SECONDO TURNO – 110.480 € (45/70 punti)

TERZO TURNO – 156.513 € (90/130 punti)

OTTAVI DI FINALE – 230.167 € (180/240 punti)

QUARTI DI FINALE – 368.267 € (360/430 punti)

SEMIFINALE – 607.641 € (720/780 punti)

FINALE – 1.058.768 € (1200/1300 punti)

CAMPIONE – 1.933.403 € (2000/2000 punti)

Programma allenamenti lunedì 6 gennaio