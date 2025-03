AA Stoccarda si è aperto il DTB-Pokal 2025 di ginnastica artistica, rassegna che proseguirà fino al 30 marzo. Le prove di oggi hanno assegnato i titoli a squadre e quelli AA, oltre che consegnare i pass di qualificazione per le finali in scena domenica. L’Italia festeggia il podio ottenuto nella GAM, grazie alla squadra composta da Yumin Abbadini, Lorenzo Bonicelli, Lorenzo Casali, Edoardo De Rosa e Niccolò Vannucchi. La prova degli azzurri è partita dagli anelli, concludendo la prima rotazione con il Giappone con 39.200 punti. Gli atleti si sono poi spostati al volteggio, che hanno lasciato a quota 79.900 punti, dietro solo ai nipponici. Successivamente, gli italiano hanno affrontato le parallele, ottenendo un punteggio di 119.150.

Superata la boa di metà gara, la formazione si è spostata alla sbarra. Il buon esercizio di Abbadini è valso il quinto punteggio generale in 13.500, con l’Italia che è salita a quota 159.250. Nel corpo libero gli azzurri non deludono e ottengono un 200.500, che con una sola rotazione mancante all’appello li porta in terza posizione, alle spalle di Giappone e Stati Uniti. La prova si chiude sul cavallo con maniglie. L’Italia chiude con 242.500, dopo un’ottima prestazione di De Rosa – secondo con 14.250 – e di Abbadini, autore di un 13.900. La gara viene vinta dal Giappone con 244.600, con gli Stati Uniti che salgono sul secondo gradino a quota 243.350 punti.

DTB-POKAL: LE FINALI DI SPECIALITÀ

Per quanto riguarda i qualificati alle finali di specialità, Casali ha ottenuto il pass per il corpo libero con un punteggio di 13.950, mentre De Rosa ha collezionato un buon 14.250 nel cavallo con maniglie. Casali parteciperà ad altre due finali: quella agli anelli, a cui ha avuto accesso con un 13.250, e la prova alle parallele pari per cui si è qualificato con 13.500. Abbadini parteciperà invece alla finale di sbarra grazie al 13.550 ottenuto oggi. Il DTB-Pokal è caratterizzato dalle finali a sei atleti, con le nazioni che possono essere rappresentate da un solo ginnasta per ogni specialità.

DTB-POKAL: LA CLASSIFICA A SQUADRE:

Giappone – 244.600

Stati Uniti – 243.350

Italia – 242.500

Paesi Bassi – 234.750

Belgio – 233.750

Germania – 233.650

Uzbekistan – 231.500

Ucraina – 230.950

Spagna – 230.600

Svizzera – 229.700

Australia – 229.000

Kazakistan – 224.300

Israele – 222.450

Turchia – 218.850

QUALIFICATI FINALI DI SPECIALITÀ

CORPO LIBERO

Artem Dolgopyat (ISR) – 14.400

William Emard (CAN) – 14.300

Jun Iwai (USA) – 14.300

Lorenzo Minh Casali (ITA) – 13.950

Clay Mason Stephens (AUS) – 13.900

Timo Eder (GER) – 13.850

CAVALLO CON MANIGLIE

Zeinolla Idrissov (KAZ) – 14.300

Edoardo De Rosa (ITA) – 14.250

Abdulla Azimov (UZB) – 13.850

Doi Ryosuke (JPN) – 13.650

Vladyslav Hryko (UKR) – 13.500

Senne Spyckerelle (BEL) – 13.450

ANELLI

Tanigawa Wataru (JPN) – 13.750

William Emard (CAN) – 13.600

Riley Loos (USA) – 13.450

Kerem Sener (TUR) – 13.350

Lorenzo Minh Casali (ITA) – 13.250

Dmytro Prudko (UKR) – 13.100

VOLTEGGIO

Tanigawa Wataru (JPN) – 14.250

James Hardy (AUS) – 13.925

Jan Imhof (SUI) – 13.700

Amine Abaidi (NED) – 13.650

Sergio David Kovacs (ESP) – 13.525

Alperen Ege Avci (TUR) – 13.500

PARALLELE PARI

Tsunogai Tomoharu (JPN) – 14.550

Nicola Cuyle (BEL) – 14.300

Jermain Grünberg (NED) – 13.800

Jesse Moore (AUS) – 13.600

Lorenzo Minh Casali (ITA) – 13.500

Nils Dunkel (GER) – 13.450

SBARRA

Jun Iwai (USA) – 13.800

Jermain Grünberg (NED) – 13.700

Alexander Myakinin (ISR) – 13.600

Yumin Abbadini (ITA) – 13.550

Tim Randegger (SUI) – 13.500

Victor Martinez (BEL) – 13.450