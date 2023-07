Salernitana, piace M’Baye Niang

In attesa di conoscere il futuro di Boulaye Dia, riscattato dal Villarreal ma sul quale c’è l’interesse di tante squadre in Italia e all’estero, la Salernitana sonda il mercato anche in entrata. Uno dei nome sul taccuino di Morgan De Sanctis è quello di M’Baye Niang, che in molti ricorderanno al Milan all’inizio della sua carriera. Il calciatore classe 1994, svincolatosi dall’Auxerre dopo la retrocessione in Ligue 2, arriverebbe a parametro zero. Anche in questo caso, però, la concorrenza è forte. Su Niang ci sono anche Las Palmas e Konyaspor.