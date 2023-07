The Athletic: il Chelsea rifiuta l’offerta dell’Inter per Lukaku. I Blues chiedono 45 milioni di euro

Fuma nera per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Il Chelsea ancora non è convinto della proposta dei nerazzurri che vorrebbero ancora per un altro anno il prestito dell’attaccante belga. Infatti, dall’Inghilterra, filtra pessimismo per il ritorno, visto e considerato che i Blues avrebbero appena rifiutato un’offerta ulteriore di Marotta.

Secondo The Athletic, infatti, il Chelsea avrebbe rifiutato un’offerta dell’Inter che chiede di riavere Romelu Lukaku in prestito per un’altra stagione. I Blues pretenderebbero un’offerta almeno da 45 milioni di euro più bonus, cifra alla quale Marotta non potrebbe arrivare. Nel frattempo, il media inglese, riporta che Juventus ed Al-Hilal sarebbero alla finestra per il centravanti belga.