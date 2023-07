Serie A Femminile, ufficiale l’acquisto del Milan di Valentina Cernoia

Il Milan si rifà il look a centrocampo con il nome di Valentina Cernoia che arriva nella squadra femminile rossonera. La centrocampista della Nazionale Italiana, infatti, ha deciso di lasciare la Juventus e di approdare nel Diavolo. Con un comunicato ufficiale il club rossonero ha ufficializzato l’operazione andata a buon fine con la Vecchia Signora.

Così come si legge dal comunicato ufficiale il Milan ha messo sul piatto della Cernoia un contratto fino al 30 giugno 2025 con l’opzione per un’ulteriore stagione. La giocatrice ha lasciato la Juventus dopo ben sei stagioni vissute in bianconero.