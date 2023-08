Roma, Sky: in arrivo Azmoun dal Bayer Leverkusen

Dopo mesi di rumors e trattative non hanno preso piede o si sono man mano arenate, la Roma pare finalmente aver trovato il suo attaccante per la stagione 2023/2024. Si tratta di Sardar Azmoun, 28enne iraniano di proprietà del Bayer Leverkusen. A darne notizia è Sky Sport, secondo cui i giallorossi sarebbero ad un passo da questo colpo a sorpresa per un attacco che dovrà fare a meno di Tammy Abraham per buona parte di quest’annata calcistica appena iniziata.