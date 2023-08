Claudio Ranieri: “Cagliari è sempre stata la mia isola felice”

“Mi emoziono spesso, faccio questo mestiere proprio per la passione e l’emozione che riesce a dare, alcune volte riesco a nasconderla, altre la nascondo meno”. Così il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri, protagonista della nuova puntata di DAZN Heroes parlando della promozione in Serie A dei rossoblu. “Il Cagliari – prosegue – per me è stata quell’isola felice che mi fece capire che potevo essere allenatore. In tre anni facemmo C, B e A e riuscimmo a restare in Serie A nonostante un girone d’andata concluso a 9 punti – c’erano ancora i due punti a vittoria – ci davano tutti per retrocessi ma riuscimmo a salvarci”.

E ancora: “Nei momenti difficili quello che ricordi sono i momenti belli e a me il Cagliari é servito per rigenerarmi. Qui c’è un senso di appartenenza che rispecchia quello che sono i sardi, nelle altre squadre sei la squadra della città, dove ce ne sono due e rappresenti parte della città, qui sei parte di un’isola. Fai parte di un movimento interiore che è rispetto e voglio che i ragazzi lo avvertano. Loro non rappresentano solo il Cagliari, ma rappresentano tutta la Sardegna”.