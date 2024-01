Roma: Marcos Leonardo, attaccante del Santos, è vicino al trasferimento al Benfica

A lungo inseguito dalla Roma la scorsa estate e alla fine rimasto al Santos, Marcos Leonardo alla fine potrebbe sbarcare in Europa in questa finestra di gennaio. Secondo i media brasiliani, il Benfica sarebbe fortemente interessato al 20enne attaccante.

La squadra portoghese avrebbe già comunicato al Peixe che nei prossimi giorni presenterà una proposta ufficiale. Possibile che la cifra si aggiri attorno ai 15-20 milioni di euro. Marcos Leonardo è stato nel 2023 il miglior realizzatore della squadra con 21 gol. Il Santos, retrocesso in Série B per la prima volta nella sua storia, detiene il 70% del cartellino e avrebbe promesso all’entourage del giocatore di liberarlo in caso di offerte dai 18 milioni in su.