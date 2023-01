Roma, continua il pressing del Tottenham per Zaniolo: offerto anche Gil

Prosegue il pressing del Tottenham sulla Roma, con la squadra londinese che vorrebbe tentare l’acquisto di Nicolò Zaniolo già in questa sessione di mercato: la compagine inglese avrebbe voluto usufruire di un prestito, ma i capitolini non sono disposti a cedere il giocatori per meno di 30 milioni di sterline. Così, gli Spurs hanno deciso di inserire tra contropartite tecniche nella trattative, una dei quali è l’attaccante 21enne Bryan Gil, giocatore cresciuto nel Siviglia e che il Tottenham ha acquistato nel 2021 per 21, 6 milioni di sterline: il suo scarno bottino in Premier League dice 13 presenze e 0 gol.