Messi, Adidas celebra l’ottavo Pallone d’Oro dell’argentino con 8 anelli

Lionel Messi per l’ottava volta si aggiudica il Pallone d’Oro e il suo sponsor Adidas ha deciso di celebrarlo con stile. Commissionata la creazione di otto iconici anelli in oro a 14 carati, ognuno con un design unico in onore dei risultati ottenuti dall’argentino e dedicati ad una specifica vittoria del Ballon d’Or. Alla fine dell’anno, ogni anello sarà disponibile all’asta e tutti i proventi saranno devoluti a enti di beneficenza selezionati da Messi e Adidas.

Inoltre, Adidas lancia oggi anche la confezione X Crazyfast.1 Messi ‘El Ocho’, che reimmagina la scarpa X Crazyfast firmata da Leo con una nuova colorazione ispirata alle tonalità che caratterizzano il Ballon d’Or. Gli 8 palloni sul lato della lato della scarpa raffigurano ogni anno in cui Messi è stato votato come miglior giocatore del mondo. Una testa di capra (GOAT, acronimo di Greatest of all time) dorata appare appena sotto i lacci di ogni scarpino, mentre la scritta El Mejor Del Mundo (Il migliore del mondo), adorna la parte esterna della scarpa in rilievo tono su tono.