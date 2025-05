La corsa scudetto è ancora in ballo, ma in casa Inter si ragiona già sul futuro e il reparto offensivo, più di ogni altro, sarà al centro della prossima campagna acquisti.

A fronte di una stagione vissuta ai vertici, il club nerazzurro si prepara a un’estate di profonda riflessione sul fronte attaccanti. Oltre agli intoccabili Lautaro Martinez e Marcus Thuram, le certezze latitano. Marko Arnautovic sembra destinato a salutare: troppo fragilità fisica e un impatto poco convincente ne hanno segnato il rendimento. Stessa sorte potrebbe toccare a Joaquin Correa, in scadenza e sempre più lontano dal progetto tecnico. Non è escluso neppure un addio di Mehdi Taremi, che non ha mai davvero convinto né il pubblico né l’allenatore.

Il tecnico Simone Inzaghi, che ha costruito una macchina da gol e verticalità, ha bisogno di risorse fresche. Servono alternative credibili per garantire profondità alla rosa e continuità di rendimento in una stagione che vedrà nuovamente l’Inter protagonista su tre fronti. Ma oltre alla qualità, serve freschezza. Giuseppe Marotta, abile nel muoversi con anticipo sul mercato, ha già messo un punto chiaro sull’agenda: abbassare l’età media della rosa, soprattutto davanti. L’attacco deve essere ringiovanito, rinforzato e messo al passo coi tempi. E in questo quadro, spunta un nome che potrebbe accontentare tanto la dirigenza quanto lo staff tecnico. C’è però un grosso ostacolo: 40 milioni.

Inter su Castro, il Bologna spara alto

Tra i profili più monitorati in casa Inter c’è Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 in forza al Bologna. Il suo nome circola ormai da settimane negli ambienti nerazzurri e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club di Viale della Liberazione è pronto a sferrare l’assalto al termine della stagione. I numeri del giovane sudamericano raccontano di un talento in ascesa: 41 presenze complessive, 10 reti e 8 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, con oltre 2.600 minuti giocati in stagione. A soli vent’anni, ha già dimostrato di poter reggere il peso del palcoscenico, adattandosi con maturità alla realtà italiana. In campionato ha realizzato 8 gol in 32 presenze, segno di una continuità che lo ha fatto emergere come uno dei migliori prospetti del nostro torneo.

Il Bologna, che punta alla conferma europea, non vorrebbe privarsene facilmente. La strategia del club emiliano è chiara: rinnovargli il contratto (oggi fermo a 500mila euro) e valorizzarlo ancora, magari da protagonista in Champions League (se arriverà). Ma la valutazione è già alta: si parte da 40 milioni di euro. Una cifra impegnativa per l’Inter, che dovrà fare le proprie valutazioni, anche economiche. Tuttavia, il profilo di Castro si sposa perfettamente con la linea verde tracciata da Marotta: giovane, già pronto per l’Italia, futuribile e con margini di crescita. Nei prossimi mesi i contatti si intensificheranno e se l’Inter vorrà davvero affondare il colpo, dovrà muoversi in fretta: Santiago Castro è un gioiello già nel mirino di molti.