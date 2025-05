Bologna-Juventus non ha vincitori ed è sempre più bagarre totale per un posto in Champions League. Al Dall’Ara Freuler risponde a Thuram verso l’1-1 al triplice fischio di Doveri. I bianconeri salgono a quota 63 in classifica, ora a parimerito con Roma e Lazio, mentre la formazione di Vincenzo Italiano insegue a una lunghezza di distanza a 62.

LA CRONACA

Clima caldissimo al Dall’Ara, dove la Juventus parte meglio e segna per prima grazie alla conclusione di Thuram e alla poca reattività di Skorupski tra i pali. Con il passare dei minuti esce però fuori il Bologna, che si rende più volto pericoloso e protesta per almeno un paio di episodi molto dubbi che vedono coinvolti prima McKennie (in area) e poi Savona (al limite). I bianconeri provano a colpire perlopiù in contropiede, ma si va all’intervallo sullo 0-1.

Ritmo subito alto anche ad inizio ripresa, con il forcing della squadra di Italiano che trova il suo compimento quando al 54′ Freuler si crea lo spazio per andare al tiro in area e superare Di Gregorio. Gli uomini di Tudor reagiscono e sprecano una grande chance con Costa che svirgola da buonissima posizione in area piccola. In generale entrambe le fazioni ci provano, ma senza successo. Finisce così 1-1, con Italiano che si dispera a pochi secondi dal triplice fischio dopo una ghiotta chance non concretizzata da Ferguson.

LE PAGELLE

Thuram 7 – Tante cose si possono rimproverare a Giuntoli in merito all’ultima sessione di mercato estiva. L’acquisto del centrocampista figlio d’arte senza dubbio non può essere tra quelle. Gran stagione la sua.

Gonzaleez 5 – Ecco, discorso diverso rispetto a Thuram per l’ex-Fiorentina.

Kolo Muani 5 – Come cambiano le cose nel giro di pochi mesi. Inarrestabile nelle sue prime settimane in bianconero, con un riscatto in estate che sembrava poter essere scontato. Un fantasma negli ultimi due mesi, con il PSG pronto a riaccoglierlo.

Skorupski 5.5 – Certamente protagonista in negativo della serata. Il tiro di Thuram che sblocca il risultato non era esattamente proibitivo…

IL TABELLINO CON I VOTI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5; De Silvestri 6 (43’st Calabria sv), Beukema 6.5, Lucumí 6, Miranda 6 (22’st Lykogiannis 6); Freuler 7 (35’st Pobega sv), Ferguson 6; Orsolini 5.5 (43’st Dominguez sv), Odgaard 5.5 (35’st Castro sv), Cambiaghi 6.5; Dallinga 5.5. In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Fabbian. Allenatore: Italiano 6.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Savona 6, Veiga 6, Kalulu 6; Weah 6 (41’st Adzic sv), Locatelli 6 (32’st Douglas Luiz 6), Thuram 7, Cambiaso 6 (23’st Alberto Costa 6); Gonzalez 5 (32’st Conceicao 5.5), McKennie 5.5; Kolo Muani 5 (42’st Mbangula sv). In panchina: Perin, Pinsoglio, Rouhi. Allenatore: Tudor 6.

ARBITRO: Doveri di Roma 5.5.

RETI: 9’pt Thuram, 9’st Freuler.