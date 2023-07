Psg, Le Parisien: “Osimhen troppo caro, il club punta Vlahovic”

Un’estate che entra nel vivo e si preannuncia scoppiettante per il PSG, in queste settimane sempre alle prese con il delicato caso Mbappé. E se il fenomeno francese dovesse andar via, allora la società parigina dovrà farsi trovare pronta nella ricerca del sostituto. “Il Psg punta diritto sull’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic”, titola oggi Le Parisien. Per il quotidiano parigino, la pista di Vlahovic “è presa molto sul serio nell’entourage del club e nelle ultime ore è aumentata molto di spessore”. Secondo quanto scrive il quotidiano, per il momento nessuna offerta ma solo sondaggi. Il centravanti della Juventus è visto come l’obiettivo maggiormente percorribile, considerando la trattativa tra Harry Kane e il Bayern Monaco e le difficoltà per arrivare a Victor Osimhen, per il quale il Napoli chiede più di 180 milioni.