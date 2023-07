Milan, Pulisic è atterrato a Malpensa: “Non vedo l’ora di cominciare”

Christian Pulisic è atterrato a Malpensa e si appresta ad eseguire gli ultimi step che lo porteranno a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il calciatore statunitense svolgerà in giornata le visite mediche di rito, per poi firmare il contratto che lo legherà al club rossonero, rendendo così ufficiale il trasferimento dal Chelsea. Pulisic ha rilasciato le prime dichiarazioni attraverso il profilo Instagram del club rossonero. “Ciao tifosi del Milan, sono Christian Pulisic. Sono appena atterrato a Milano e sono molto felice di essere qui. Non vedo l’ora di cominciare”, ha detto il centrocampista.