Fiorentina, parte la nuova stagione: la squadra si è radunata al Viola Park

Ha preso il via la nuova stagione della Fiorentina, che questa mattina si è radunata alle 8 presso il nuovo centro sportivo “Viola Park”, a Bagno a Ripoli. Test e visite mediche per i convocati dal tecnico Vincenzo Italiano. Fra i primi ad arrivare i serbi Jovic e Terzic ma anche Bonaventura, Terracciano, Kokorin, Bianco, Biraghi, Cabral e il neo acquisto Sabiri. Questa mattina in programma anche una prima sessione di allenamento, poi nel pomeriggio, a partire dalle 18:30, anche una seconda seduta.

Attraverso il sito ufficiale del club, il presidente Rocco Commisso ha voluto mandare un saluto nel primo giorno di ritiro della Fiorentina: “Voglio dare il benvenuto a tutti, calciatori e staff e dipendenti, in quella che da oggi sarà la vostra nuova casa”. “Abbiamo messo a vostra disposizione un Centro Sportivo che è sicuramente un’eccellenza dal punto di vista di strutture, servizi e tecnologia, non soltanto in Italia, ma anche a livello mondiale”, ha aggiunto il numero uno del club toscano.