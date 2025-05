Valentino Rossi, purtroppo è successo di nuovo: il sette volte campione del mondo di MotoGP non ci sta e lo ammette.

Valentino Rossi è uno dei più grandi piloti della storia del motociclismo. Nove volte campione del mondo nel motomondiale, ha segnato intere generazioni grazie ai suoi impressionanti traguardi sportivi. Nel 2021 si è ritirato dalla MotoGP, nonostante questo ha continuato a correre. Non in moto, però, bensì in macchina.

Attualmente, infatti, oltre ad essere padre di due splendide bambine è impegnato nel mondiale Endurance. Il numero 46 ha così voltato pagina e lasciato stare per sempre le due ruote per correre e godersi le quattro ruote, lui che in passato ha fatto dei test con le monoposto di Formula Uno di Ferrari e Mercedes.

Ultimamente, però, non pare essersela vista particolarmente bene: ecco cosa è successo al Dottore, e perché non ha preso particolarmente in maniera positiva l’esito finale.

Valentino Rossi, grande delusione: cosa è successo

Valentino Rossi termina la 6 Ore di Spa-Francorchamps con grande delusione, e con lui il suo team. La scuderia WRT, al termine del round europeo, ha dovuto rinunciare a un risultato positivo arrivato dopo una strategia di gara rischiosa, un ritmo gara poco brillante e tanti dettagli che non si sono incastonati nella maniera giusta. Il Dottore, dopo la corsa belga, ha dichiarato che “il nono posto finale riflette il nostro potenziale, nonostante questo abbiamo combattuto duramente e lottato per il podio”.

Valentino Rossi ha ricordato anche il drive-through subito che ha trascinando più in fondo lui e i suoi compagni di squadra, e così il team ha azzardato una strategia per cercare di risalire fra le prime posizioni, strategia che però non ha funzionato. Se Valentino Rossi può essere deluso, non va tanto meglio all’altra vettura del team WRT. La numero 31 è stata costretta al ritiro a causa di un danno alla sospensione dopo un contatto di gara.

E così la scuderia lascia una delle piste più iconiche con amarezza e delusione, ma comunque tanta voglia di imparare e tornare più forte che mai. E per fortuna arriva la 24 Ore di Le Mans, prossimo appuntamento del mondiale Endurance. Il più atteso sicuramente, con la Ferrari ci arriva con fiducia e tanta voglia di continuare a vincere e a fare bene, e Valentino Rossi con stimoli e desiderio di collezionare l’ennesimo risultato straordinario della sua lunga, prolifica e versatile carriera nel motorsport.