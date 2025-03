Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno chiuso al quinto posto la gara a squadre dello snowboard cross ai Mondiali di St. Moritz 2025. La coppia italiana aveva già centrato la medaglia d’argento iridata nel 2021 a Idre Fjäll, ma non è riuscita a ripetersi sulle nevi dell’Engadina. Dopo il trionfo di ieri nella prova individuale, la fuoriclasse bergamasca sognava la doppietta, ma il suo obiettivo si è interrotto bruscamente in semifinale: qui infatti Moioli non è riuscita a completare la rimonta, e in seguito ad un contatto con la statunitense Acy Craig è uscita dal tracciato, senza portare a termine la run. Dopo una lunghissima review, la giuria ha deciso per la squalifica degli Stati Uniti, ma il terzo posto finale dell’Italia non ha consentito l’accesso alla big final.

Nella small final i due azzurri hanno chiuso comodamente al primo posto con una run dominata da Moioli, completando così la prova in quinta posizione totale. La medaglia d’oro è della Francia, con Loan Bozzolo e Julia Pereira De Sousa che in finale hanno la meglio sull’Australia di Bolton e Clift. Terza piazza e medaglia di bronzo per la Svizzera, con Jud e Siegenthaler che salgono sul podio iridato beffando la seconda formazione francese (Chollet/Casta).

I risultati della gara

Big final

Francia 1 Australia 2 Svizzera 1 Francia 2

Small final