Dal duello Scudetto sul campo al possibile affare di calciomercato tra le due rivali: tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni

Non solo lo scettro di Campione d’Italia, Antonio Conte vuole togliere all’Inter anche un calciatore. Il tecnico degli azzurri, al giro di boa della primi in classifica con 44 punti ma con una partita in più rispetto all’Atalanta e due alla squadra di Inzaghi, ha chiesto a De Laurentiis almeno due rinforzi per l’obiettivo Scudetto. In primis un difensore, con Danilo che rappresenta il prescelto: il brasiliano ha già un accordo con Manna per un contratto fino al 2026. Possibile la risoluzione con la Juventus.

In secondo luogo un centrocampista, nella fattispecie una mezz’ala. Ora che stiamo scrivendo è in pole il nome di Casadei, ex vivaio dell’Inter e fuori dai piani del Chelsea. Quest’anno il classe 2006 ha collezionato appena 6 presenze, per un totale di 424′. Conte è un suo grande estimatore, anche se per rinforzare la mediana potrebbe volere un profilo di maggiore esperienza nel massimo campionato italiano. Il ravennate non ha nemmeno mai debuttato in Serie A.

Napoli, nel mirino c’è anche Frattesi: vuole lasciare l’Inter

Ecco perché sul taccuino di Manna ci sono altri due nomi, senz’altro più pronti di Casadei. Uno è Payero dell’Udinese, argentino con passaporto italiano con trascorsi in Championship inglese. L’altro, a quanto pare, è un certo Davide Frattesi. La mezz’ala romana è scontenta di stare ai margini, così tramite il suo agente sta spingendo per una cessione immediata. Il principale desiderio è quello di tornare alla Roma, che però allo stato attuale non appare in grado di soddisfare le richieste interista: 30/40 milioni di euro e niente scambi.

Assalto a Frattesi: il Napoli offre all’Inter 40 milioni

Non è escluso che il Napoli possa fare alla fine due centrocampisti: uno di prospettiva alla Casadei e uno pronto subito come Frattesi. O come Lorenzo Pellegrini, capitano dei giallorossi a segno nel derby di domenica scorsa e anche lui profilo molto gradito ad Antonio Conte.

Per Pellegrini si è ipotizzato uno scambio con Raspadori, seppur poi tolto dal mercato dallo stesso Conte, il quale lo sta testando come mezz’ala. Per Frattesi, invece, il Napoli si sarebbe già mosso in maniera concreta. Secondo Paolo Bargiggia, la società partenopea ha messo sul piatto 40 milioni di euro per il cartellino dell’ex Sassuolo.

Il @sscnapoli ha offerto 40 mln di euro all’@Inter per Frattesi. Ad oggi, perplessità del giocatore al trasferimento. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) January 7, 2025

“Ad oggi perplessità del giocatore al trasferimento”, ha aggiunto Bargiggia nel suo tweet. Dunque Frattesi non sarebbe del tutto convinto di trasferirsi al Napoli, forse perché Conte non potrebbe dargli garanzie su un impiego da titolare. Garanzie che può dargli Ranieri. Va detto che pure l’Inter potrebbe respingere le avances napoletane per Frattesi, la cifra soddisfa le richieste ma Lukaku e soci sono pur sempre i diretti rivali – oltre all’Atalanta – per il bis Scudetto.