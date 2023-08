MotoGP, GP Gran Bretagna 2023: griglia di partenza e risultati qualifiche, Bezzecchi in pole position

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, nono appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Silverstone, a conquistare la pole position sul bagnato è uno straordinario Marco Bezzecchi, che gira in 2:15.3 e riesce a garantirsi la prima posizione. Beffati Jack Miller e Alex Marquez, in prima fila con lui. Solo quarto invece Pecco Bagnaia, costretto ad interrompere anzitempo le sue qualifiche a causa di una caduta provocata dalla tanta acqua presente in pista. Seconda fila anche per Luca Marini.

Q1 – Ad accedere al Q2 sono Franco Morbidelli, mattatore assoluto del Q1 addirittura sotto il 2:16, e Augusto Fernandez. Beffato Enea Bastianini, che scatterà 13° davanti a Marc Marquez. Il grande deluso è invece Fabio Quartararo, che complici dei problemi con la Yamaha partirà dall’ultima casella. Di seguito la griglia di partenza.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Marco Bezzecchi

2. Jack Miller

3. Alex Marquez

SECONDA FILA

4. Pecco Bagnaia

5. Augusto Fernandez

6. Luca Marini

TERZA FILA

7. Jorge Martin

8. Maverick Vinales

9. Johann Zarco

QUARTA FILA

10. Brad Binder

11. Franco Morbidelli

12. Aleix Espargaro

QUINTA FILA

13. Enea Bastianini

14. Marc Marquez

15. Pol Espargaro

SESTA FILA

16. Miguel Oliveira

17. Iker Lecuona

18. Fabio Di Giannantonio

SETTIMA FILA

19. Joan Mir

20. Augusto Fernandez

21. Takaaki Nakagami

OTTAVA FILA

22. Fabio Quartararo