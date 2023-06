Newcastle, non solo Barella: per il Daily Mail le gazze puntano anche Tonali e Dimarco

Il Newcastle fa sul serio per i migliori giocatori italiani della Serie A. Secondo il Daily Mail, il club inglese oltre ad aver attenzionato Nicolò Barella, per il quale è pronto a sborsare 60 milioni di euro all’Inter, c’è anche un interesse da parte del club guidato da Howe per un altro giocatore nerazzurro, Federico Dimarco, e per il centrocampista del Milan Sandro Tonali. Al momento per questi due giocatori non ci sarebbero ancora delle offerte formali.