Uruguay, 4-1 in amichevole al Nicaragua

A Montevideo, all’Estadio Centenario, l’Uruguay di Marcelo Bielsa ha superato in amichevole, per 4-1, il Nicaragua. A segno per la Nazionale “Celeste” due volte Zalazar Martinez, Arezo e Brian Rodriguez. Per gli ospiti la rete della bandiera porta la firma di Coronel. Nell’Uruguay titolare il romanista Matias Vina, di ritorno dal prestito in Premier League al Bournemouth. Il risultato avrebbe potuto essere anche più largo: i padroni di casa hanno fallito un rigore con Arezo. “Il gioco collettivo è stato sviluppato in maniera piuttosto organizzata, con dinamismo e velocità”, è stata l’analisi del nuovo commissario tecnico della Celeste, che promuove il suo esordio sulla panchina dell’Uruguay.