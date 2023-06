Manchester United su Hojlund: pronti 60 milioni

Il Manchester United punta Rasmus Hojlund. L’attaccante danese dell’Atalanta è nel mirino dei Red Devils, che sono disposti a pagare circa 60 milioni di euro. Hojlund ha segnato 9 gol nelle 32 partite disputate in campionato e ha realizzato 5 gol in 4 apparizioni in nazionale. Inevitabile quindi l’etichetta di ‘nuovo Haaland’. Il classe 2003 è arrivato in Italia la scorsa estate per 17 milioni di euro e ora potrebbe partire per una maxi offerta. Non sarà facile però trattare con i bergamaschi che non vogliono smantellare la squadra. Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia, infatti, l’Atalanta non si smuove da una valutazione di 70 milioni.