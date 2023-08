Nervi tesi tra Marcos Leonardo e il Santos: “Lo aspettiamo all’allenamento, altrimenti andremo per vie legali”

Nervi tesi tra Marcos Leonardo e il Santos. Il giovane attaccante brasiliano vuole solo la Roma e da ormai una settimana rifiuta di allenarsi con la sua attuaale squadra. Il nuovo coordinatore dell’area tecnica del club, Alexandre Gallo, ha commentato la vicenda ai microfoni di UOL Esporte: “La situazione è chiara per quanto ci riguarda, dopo averne parlato anche con lui e il suo agente. Vogliamo poter contare sulla sua presenza in allenamento oggi. Se questo non dovesse accadere, se ne occuperanno nostri legali. L’offerta presentata per la sua vendita non soddisfa il presidente”.