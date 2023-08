Nazionale, proseguono contatti tra Figc e Spalletti per il ruolo di ct: il nodo è la clausola col Napoli

E’ Luciano Spalletti il principale candidato alla panchina della Nazionale italiana dopo le clamorose dimissioni di Roberto Mancini. Alla vigilia di Ferragosto, così come anticipato e confermato dall’Ansa, proseguono i contatti da parte della Figc con il tecnico di Certaldo per la definizione di “un accordo molto complesso”. Al momento non sono in programma presentazioni alcune. Il nodo da scogliere resta la clausola di un anno di Spalletti dopo la conclusione del rapporto col Napoli, è da escludere, spiega ancora l’Ansa, che la Figc possa pagare la penale.