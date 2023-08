Regolamento Cremonese-Crotone: cosa succede in caso di pareggio al 90′ in Coppa Italia 2023/2024?

La Cremonese sfida in casa il Crotone in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. La sfida è in programma alle 17:45 di lunedì 14 agosto. Uno scontro tra categoria, tra i padroni di casa, appena retrocessi in Serie B, e gli ospiti, ancora bloccati in Serie C nonostante il secondo posto dello scorso anno. Ma cosa accade in caso di pareggio nei tempi regolamentari? Il regolamento della Coppa Italia prevede la disputa di due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se la parità dovesse resistere anche dopo i 120′, il verdetto sarebbe posticipato ai calci di rigore.