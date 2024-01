Napoli, ufficiale Dendoncker: contratto depositato in lega, arriva in prestito con diritto di riscatto

Colpo a sorpresa del Napoli. Pochi minuti fa infatti è arrivata l’ufficialità di Leander Dendoncker come nuovo giocatore del club partenopeo, con il contratto che è appena stato depositato in lega. Il centrocampista belga ha svolto ieri le visite mediche e arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni dall’Aston Villa, squadra in cui ha trovato poco spazio quest’anno. Solo cinque infatti le gare da titolare per lui alla corte di Unai Emery in questa prima metà di stagione. Walter Mazzarri può così abbracciare una nuova aggiunta per il suo centrocampo, dopo che l’affare Samardzic dall’Udinese è saltato per la mancata intesa con il padre-agente del giocatore sulle questioni stipendio, commissione e diritti d’immagine.