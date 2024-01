Roma, ufficiale la cessione di Vina al Flamengo: operazione da 8 milioni più bonus

Matias Vina è un nuovo giocatore del Flamengo. A renderlo noto è la Roma, che tramite i propri canali ufficiale ha ufficializzato la cessione del terzino uruguaiano. Dopo una prima parte di stagione in prestito al Sassuolo, Vina è rientrato nella Capitale per poi essere ceduto al club brasiliano a titolo definitivo. Il Flamengo, che in questi giorni si trova ad Orlando, negli Stati Uniti, per svolgere uno stage in vista dei prossimi impegni, sborserà 8.1 milioni più uno di bonus (500mila in caso di vittoria del campionato e 500mila in caso di vittoria della Copa Libertadores).