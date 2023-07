Napoli, il nuovo nome per il centrocampo è Lassana Coulibaly della Salernitana

Interesse del Napoli per Lassana Coulibaly, centrocampista della Salernitana. Potrebbe essere il mediano della Salernitana il nuovo rinforzo chiesto da Rudi Garcia per rimpolpare la linea di mezzo degli azzurri. Lo riferisce Sky Sport, che non riferisce però, allo stato attuale, di contatti tra le due società, ma semplicemente di un’idea dei partenopei. Le parti potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per discutere dell’operazione.