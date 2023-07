Lazio, da tifoso insulto razzista a Marcos Antonio: centrocampista e club rispondono, “Inaccettabile, vergogna”

Grave episodio di razzismo nei confronti di Marcos Antonio, centrocampista della Lazio, da parte di uno stesso tifoso che fa parte di un gruppo organizzato della Curva Nord, che ha pubblicato questo tweet: “Con gli ultimi acquisti e la ormai prossima cessione di Marcos Antonio, torneremo ad avere una rosa senza giocatori di colore: buon giorno”, aggiungendo un cuore nero e una mano aperta come simbolo del fascismo.

Prontamente sono intervenuti sia il giocatore che il club. Il mediano ha risposto per le rime: “È incredibile e inaccettabile che al giorno d’oggi dobbiamo ancora leggere questo tipo di situazione. Quindi sappi che non mi scuoterai affatto. La mia testa sarà sempre alta e desiderosa di lottare contro queste assurdità”. E la società: “Marcos, la tua battaglia contro il razzismo è la nostra. Tutta la S.S. Lazio è con te. Per quel commento frutto di inciviltà c’è solo una parola: vergogna”.