The Legend Gianluca Vialli, a Reggio Calabria il 10 settembre match benefico con tanti campioni

Allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, domenica 10 settembre alle ore 21, si giocherà il match di calcio benefico “The Legend Gianluca Vialli”, in commemorazione del grandissimo attaccante ex Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea scomparso lo scorso 6 gennaio. L’evento di solidarietà, con ricavato della vendita dei biglietti che andrà alla Struttura We Aut, specializzata nell’assistenza ai bambini autistici e nella sensibilizzazione di tale problematica, vede la conferma della loro presenza da parte di Terry, Zamorano, Materazzi, Cafù, Candela, Chevanton, Iaquinta, Amoroso, Amauri, Julio Cesar, Kuranyi, Jankulovsky, Rocchi, Sculli, Pepe, Giacomo Tedesco, Bonazzoli, Vargas, Cozza, Pizzi, Benny Carbone, Frey, Lugano.