Napoli, Corriere dello Sport: Lozano accetta il PSV ma prima reclama tre stipendi a De Laurentiis

Grana Hirving Lozano in casa Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, il messicano, fuori dai piani di Garcia, avrebbe accettato la destinazione PSV Eindhoven e il club partenopeo ha già trovato l’accordo con gli olandesi, così come l’esterno d’attacco. Che però, sarebbe in rotta di collisione con gli azzurri, tanto da aver comunicato a De Laurentiis di reclamare tre stipendi come incentivo per lasciare il club, con il quale ha il contratto in scadenza l’anno prossimo, già in questa estate per consentire al Napoli di incassare i dieci-quindici milioni che mette sul piatto il Psv senza perdere il talentuoso attaccante a zero fra pochi mesi. Dal canto suo, la società partenopea non sarebbe intenzionata a concedere i tre mesi di stipendio.