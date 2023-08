Roma-Milan, Pioli: “Vogliamo dare continuità alle prestazioni e proporre il nostro gioco”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di campionato contro la Roma: “Ogni partita è importante. Siamo il Milan e vogliamo giocare per vincere. Affrontiamo una squadra forte, che per dati offensivi e difensivi è la migliore del campionato nonostante sia partita con un solo punto in classifica. Vogliamo dare continuità alle due prestazioni offerte finora, senza pensare poi alla sosta e il resto”.

Il tecnico crede nella sua filosofia di gioco ed è pronto a metterla in mostra anche in uno Stadio importante: “Noi non saremo diversi, vogliamo giocare quel tipo di calcio ovunque, anche a Roma. Ma ovviamente dipende anche dagli avversari e da cosa ci propongono. Noi siamo pronti a giocare il nostro calcio e vogliamo portarlo avanti. Più affronti squadre di alto livello, più devi essere preciso, attento e determinato in campo. Dovremo cercare di fare la partita e non subirla”.

A Roma i rossoneri troveranno tanto entusiasmo dopo l’arrivo di Lukaku, ma in campo non dovrebbero vedersi né lui né Dybala: “L’ambiente che troveremo all’Olimpico lo conosciamo, a prescindere dall’arrivo di Lukaku sono due anni che fanno sold-out sempre. E’ sempre uno stimolo giocare in un’atmosfera speciale. Il belga è un acquisto importante sulla carta, poi parlerà il campo, che è un’altra cosa. Con o senza Dybala e Lukaku la Roma è una squadra forte e organizzata. Molto fisica e pericolosa, forte sulle palle inattive. Dovremo essere preparati ad affrontare una partita in cui ci saranno difficoltà”.

Sui singoli: “Ero fiducioso che Reijnders e Loftus-Cheek fossero pronti. Sono giocatori forti ed intelligenti. Krunic è un giocatore importante, ed è un titolare del Milan. Non ho mai avuto altri pensieri sulla sua cessione. I nuovi si stanno inserendo bene. Okafor viene da un infortunio, quindi è un po’ più indietro degli altri. Chukwueze e Musah stanno bene anche per giocare dal primo minuto. Ma ci sono tante cose che ancora possiamo sistemare e migliorare”.

Infine, sul mercato: “Ho dei dirigenti talmente capaci che tra ieri e oggi non li ho sentiti. Sto preparando la partita e loro si stanno occupando del mercato. Non so se c’è una trattativa e non mi interessa, penso solo alla partita. Sono molto contento della squadra che ho a disposizione, poi domani vedremo”.