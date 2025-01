La squadra bianconera continua a collezionare pareggi e l’allenatore ora rischia di pagarne le conseguenze: hanno già indicato il sostituto

Ancora un pareggio, il dodicesimo di una stagione nel segno della X. Non doveva essere questo il cammino della Juventus targata Thiago Motta, non era questo il rendimento sperato con l’arrivo dell’allenatore ex Bologna.

Giuntoli lo ha scelto per riportare la Juve in alto, consapevole che sarebbe servito tempo per vedere il gioco mostrato in Emilia Romagna, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una metà campionato come quella conclusa sabato sera. Appena 33 punti in 19 partite disputate, peggior rendimento da quattordici anni a questa parte.

Per trovare un allenatore che ha fatto peggio sulla panchina bianconera bisogna tornare indietro al 2010/2011 con Luigi Delneri. Non certo un nome che accende dolci ricordi nel popolo juventino che, infatti, sta iniziando a mettere in discussione anche Thiago Motta. Non potrebbe essere altrimenti visto che l’obiettivo di inizio stagione, lo scudetto, è già da considerare archiviato e che ora è a rischio anche la zona Champions.

Il tutto con una compagna acquisti molto dispendiosa (200 milioni complessivi) e con alcune dei calciatori che ha chiesto proprio Motta – Koopmeiners su tutti – che stanno rendendo al di sotto delle aspettative.

Juventus, Thiago Motta alla porta: c’è Tudor

Non sorprende dunque che la posizione dell’allenatore non sia più granitica come ad inizio stagione. La società, al momento, non ha intenzione di procedere con ribaltoni immediati e vuole continuare almeno fino al termine della stagione.

Il tutto però sarà legato ai risultati perché dovesse continuare questo rendimento, ecco che qualsiasi soluzione diventerebbe possibile, anche quella più drastica di un esonero a stagione in corso. Da questo punto di vista i tifosi bianconeri si sono portati avanti e sui social hanno già indicato quale sarebbe a loro dire il sostituto perfetto.

Il nome è quello di Igor Tudor, un doppio passato bianconero prima come calciatore e poi come collaboratore di Andrea Pirlo. Dopo l’esperienza alla Lazio è senza panchina e i tifosi della Juventus lo vorrebbero vedere guidare la propria squadra del cuore. “Tudor è l’unica soluzione praticabile” scrive un tifoso su X ed un altro chiede alla società di agire in fretta prima che “Motta ci porti all’abisso: Tudor subito“.

Tantissimi i tifosi che indicano nel croato la soluzione ai problemi della squadra che intanto tra martedì a fine gennaio dovrà affrontare Atalata, Milan e Napoli in campionato. Un trittico dal quale Motta può uscirne facendo il pieno di fiducia o con un piede e mezzo fuori dalla Juve.