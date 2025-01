Comincia una settimana molto importante per l’Eurolega 2024/2025 di basket, che vedrà un doppio impegno: due turni in pochissimi giorni, che potrebbero dire molto in ottica playoff e play-in. Un argomento che tocca da vicinissimo l’Olimpia Milano: gli uomini di coach Messina, dopo tre sconfitte di fila, si sono rilanciati in maniera importante vincendo gli ultimi due incontri, prima contro l’ASVEL e poi contro un Maccabi Tel Aviv in netta difficoltà. Ora, arriva un appuntamento cruciale, di quelli da non sbagliare anche per sfatare un tabù.

All’Unipol Forum di Assago, infatti, arriva l’ALBA Berlino, squadra che, nonostante abbia spesso occupato le zone basse di classifica, ha sempre dato fastidio ai meneghini, tanto da vincere cinque degli ultimi sette testa a testa, tra cui l’ultimo nel girone di andata. Milano è ora in una buona posizione, ma la classifica è cortissima: vincere contro il fanalino di coda della competizione, con appena tre vittorie all’attivo, appare un obbligo.

RISULTATI E CLASSIFICA

REGOLAMENTO

COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA

Eurolega: Virtus Bologna in trasferta a Kaunas

La Virtus Bologna, invece, inizierà la propria settimana dalla trasferta di Kaunas contro lo Zalgiris. Test molto importante per le Vu Nere, che negli ultimi quattro turni ha raccolto ben tre vittorie e prova ora a rilanciarsi anche in ottica post season. L’impresa sembra ormai disperato, dopo il negativo avvio di stagione, ma l’aritmetica non condanna ancora gli uomini di coach Ivanovic. Dopo aver battuto Baskonia, ASVEL e Barcellona in casa, però, occorre ritrovare il successo anche lontano dalle mura amiche. La partita è di livello molto alto, contro una squadra che è in pieno lotta per i play-in, ad appena un successo dal decimo posto.

Sono diversi, poi, gli incroci che coinvolgono squadre in lotta per un posto ai playoff, a parte dal testa a testa tra Stella Rossa e Fenerbahce, appaiate a quota dodici vittorie. A chiudere il programma sarà Barcellona-Panathinaikos, con i blaugrana che vogliono proseguire nel momento positivo dopo le due vittorie negli ultimi due turni. Da seguire anche Bayern Monaco-Monaco e Paris-Efes.

Programma e orari tv 21^ giornata

Martedì 14 gennaio

Ore 20:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – Partizan Mozzart Bet Belgrado (Dazn)

Ore 20:30 – Paris Basketball – Anadolu Efes Istanbul (Dazn)

Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – ALBA Berlino (Dazn, Sky Sport Arena)

Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – Olympiacos Pireo (Dazn)

Ore 20:45 – Real Madrid – Maccabi Playtika Tel Aviv (Dazn)

Mercoledì 15 gennaio

Ore 19:00 – Zalgiris Kaunas – Virtus Segafredo Bologna (Dazn, Sky Sport Arena)

Ore 20:00 – Stella Rossa Meridianbet Belgrado – Fenerbahce Beko Istanbul (Dazn)

Ore 20:30 – FC Bayern Monaco – AS Monaco (Dazn)

Ore 20:30 – FC Barcellona – Panathinaikos AKTOR Atene (Dazn)