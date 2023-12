Milan: vicino il talento classe 2006 Popovic a parametro zero

Il Milan è ai dettagli per chiudere l’ingaggio di uno dei migliori talenti dell’Est Europeo, ovvero il classe 2006 del Partizan Belgrado Matija Popovic. Il giovane attaccante si svincolerà dalla società serba il prossimo 31 dicembre e le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli dell’operazione. Il fantasista serbo è un giocatore duttile, bravo a spaziare su tutto il fronte di gioco offensivo e dotato inoltre di un’importante struttura fisica grazie ai suoi 195 centimetri. Può giocare da trequartista, sull’esterno a sinistra o all’occorrenza anche da prima punta. Nella passata stagione ha messo a segno 21 gol in 25 partite condite inoltre da 5 assist.

Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Popovic svolgerà le visite mediche il prossimo 9 gennaio per poi firmare il contratto. Non prima perché l’8 gennaio compirà 18 anni e potrà trasferirsi in rossonero solo dopo il raggiungimento della giovane età. La durata dell’accordo sarà di quattro anni e mezzo, ovvero fino al 30 giugno 2028.