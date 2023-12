Jorge Martin nella bufera: “Qui in MotoGP chi arriva ultimo è fro**o”

“Voglio essere rispettoso in pista, ma qui fro**o l’ultimo”. Jorge Martin, vicecampione del mondo di MotoGP, è finito nella bufera sui social per quanto dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata a El Hormiguero, trasmissione condotta da Pablo Motos. Il pilota spagnolo, parlando della sua competitività in pista, ha usato quello che in Spagna è un modo di dire abbastanza diffuso nello slang giovanile, ma decisamente fuori luogo in una trasmissione televisiva e in ogni caso facilmente tacciabile di omofobia: l’iberico numero 89 del Motomondiale ha detto infatti “marica el ultimo”, cioè “chi è ultimo è effeminato”, per edulcorare un termine che in italiano si traduce in modo decisamente più forte e censurabile. E sui social sono piovute critiche dal mondo LGBT+ per quella che viene considerata come una caduta di stile.

¿Ha dicho "marica el último"?

Ha dicho "marica el último" Casi estamos en 2024 💀💀💀 pic.twitter.com/FKKHDUYfXK — Hugo 💻💙 (NUEVA) (@hugo_cnm2) December 4, 2023