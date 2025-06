Mancava solo l’ufficialità, arrivata nella giornata di oggi: Tijjani Reijnders è un calciatore del Manchester City e sarà subito a disposizione di Guardiola per il Mondiale per club.

Il Milan ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista olandese Tijjani Reijnders al Manchester City. “Il Club ringrazia Tijjani per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”, si legge in una nota della società rossonera.

“Sono entusiasta di firmare per il Manchester City – ha dichiarato Reijnders ai canali ufficiale del club inglese –. E’ una delle squadre più importanti al mondo, con il miglior allenatore, giocatori di livello mondiale e strutture eccezionali. Sotto la guida di Pep Guardiola, il City ha vinto tantissimi titoli e voglio contribuire a continuare su questa strada con ancora più successi negli anni a venire”. E ancora: “Giocare in Premier League è anche un sogno che si avvera. Questo campionato ha visto esibirsi molti dei migliori giocatori olandesi nel corso degli anni ed è fonte di ispirazione per seguire le loro orme. Non vedo l’ora di iniziare, incontrare gli altri giocatori e mostrare ai tifosi del Manchester City cosa so fare”.

Il 26enne nazionale olandese ha firmato un contratto quinquennale, del quale, però, non si conoscono ancora le cifre, così come quelle che sono entrate nelle casse del Milan. Anche se si parla di circa 55 milioni di euro più 20 di bonus per colui che è stato nominato miglior centrocampista della Serie A nel 2024/25, grazie ai 15 gol in 54 partite nell’intera stagione in rossonero.

Reijnders sarà subito a disposizione di Guardiola per il Mondiale per Club.