C’è finalmente la doppia data in cui disputare l’ultimo atto della stagione calcistica italiana, ovvero il Playout tra Salernitana e Sampdoria, sul quale, però, pesa il ricorso della società di Iervolino.

La Lega Serie B ha ufficializzato le date delle gare playout tra Salernitana e Sampdoria: si gioca il 15 e 20 giugno, alle 2.30 in entrambe le occasioni. La perdente retrocede in serie C, mentre la vincente resta nella categoria cadetta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Ma sulla sfida pesa il doppio ricorso presentato dalla società del presidente Iervolino al Tribunale federale nazionale. I granata, infatti, hanno deciso di impugnare sia il comunicato 211 della Lega B del 18 maggio scorso – relativo al rinvio del playout originariamente contro il Frosinone – che il numero 224 del 5 giugno che definiva orari e date dei playout “ridisegnati” dopo il caso Brescia senza specificare i nomi delle squadre partecipanti.

La linea difensiva della Salernitana si basa sul fatto che il playout si sarebbe dovuto giocare contro il Frosinone, poi la successiva penalizzazione del Brescia avrebbe riscritto la classifica salvando la squadra perdente allo spareggio. L’udienza cautelare relativa ai due ricorsi è fissata per venerdì 13 giugno alle ore 15, esattamente a due giorni di distanza dal playout di andata.

Se anche solo uno venisse accolto sarebbe molto difficile il regolare svolgimento del playout, poiché si entrerebbe nel merito solo giovedì 19.