Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Heidenheim, Bundesliga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund e Heidenheim, sfida valida per la terza giornata di Bundesliga 2023/2024. I gialloneri hanno iniziato il loro campionato con una vittoria all’esordio sul Colonia e poi un pareggio arrivato in trasferta contro il Bochum. Inizio in salita, invece, per la squadra neopromossa, ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Wolfsburg e Hoffenheim. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 1 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM

BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Schlotterbeck, Bensebaini, Haller, Wolf, Brandit, Sabitzer, Malen, Can, Sule, Adeyemi.

HEIDENHEIM: Muller, Traore, Mania, Siersleben, Theuerkauf, Maloney, Thomalla, Dinkci, Beck, Beste, Kleindienst.