Milan, ufficiale: acquistato Chukwueze, contratto fino al 2028

Adesso è ufficiale. Il Milan ha acquistato Samuel Chukwueze a titolo definitivo dal Villarreal. L’attaccante nigeriano, che può giocare in diverse posizioni del pacchetto offensivo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Come riporta il club rossonero, “nato a Umahaia (Nigeria) il 22 maggio 1999, Samuel cresce nel Settore Giovanile della Diamond Football Academy, prima di trasferirsi nel 2017 al Villarreal. Con gli spagnoli realizza 4 gol in 20 partite nella Squadra B e debutta in Prima Squadra nel settembre 2018, totalizzando 207 presenze e 37 reti, vincendo 1 Europa League. Vanta 28 presenze e 4 gol con la Nazionale della Nigeria”. Samuel Chukwueze vestirà la maglia numero 21.