Italia-Ucraina, sconti Trenitalia per chi va a vedere la partita in treno

In vista del match Italia-Ucraina, in programma il 12 settembre e valevole per le qualificazioni a Euro 2024, Trenitalia ha lanciato un’iniziativa per andare incontro ai tifosi. Grazie all’offerta ‘Speciale Eventi’, i possessori del biglietto del match di San Siro potranno beneficiare di sconti fino all’80% rispetto al prezzo Base. Per usufruirne, sarà sufficiente selezionare in fase di acquisto il codice ‘AZZURRI’’ sul sito trenitalia.com, tramite l’App di Trenitalia, presso le biglietterie o le agenzie di viaggio abilitate. Tali sconti – esclusi per i livelli di servizio Executive e il servizio salottino – sono riservati ai viaggi d’andata con destinazione Milano dal 10 al 12 settembre e per i viaggi di ritorno con origine Milano dal 12 al 13 settembre.